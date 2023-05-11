В Хакасии украден конь по кличке Гарри Поттер

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Хакасии неизвестные похитили коня по кличке Гарри Поттер и ещё троих лошадей. Злоумышленники совершили преступление в ночь с шестого на седьмое мая в туристическом комплексе "Золотая Подкова".

Фото: REX/Shutterstock

"Неизвестная машина подъехала ночью к пригорку и фары притушила", — заявила администратор комплекса Виктория Кузнецова, слова которой приводит newkhakasiya.online.

Предположительно, животных украли конкуренты. Как подчеркнула собеседница издания, Гарри Поттер работал свыше 20 лет. Некоторые дети плачут, когда узнают, что он и Пересвет, Дымок, Флагман исчезли, добавила Кузнецова. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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