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Чешские СМИ заявили, что лошадь Кадырова украли цыгане

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Мир

В Чехии ищут цыган, своровавших лошадь, якобы принадлежащую Рамзану Кадырову.

Чешские СМИ заявили, что лошадь Кадырова украли цыгане

По информации чешских СМИ, коня стоимостью 1.3 миллиона рублей, владельцем которого, по утверждению иностранных журналистов, является глава Чечни Рамзан Кадыров, украли.

Сообщается, что животное увели ночью с 3 на 4 марта. В совершении преступления подозреваются местные цыгане. По версии следствия, они взломали конюшню и своровали племенного жеребца, который стал объектом европейских санкций.

Ранее журналист Александр Невзоров* пожаловался на то, что в России арестовали его лошадь и собаку.

* включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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