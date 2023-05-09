В ГИБДД Челябинской области рассказали о многочисленных нарушениях водителя, сбившего ребёнка

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Официальные представители ГИБДД по Челябинской области дали журналистам интервью, в котором рассказали о водителе, сбившем школьницу. ДТП произошло 8 мая в посёлке Красное Поле в Сосновском районе.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Авария произошла на ул. Цветочной в 10:50. Девочка переходила дорогу по регулируемому перекрёстку в тот момент, когда сигнал светофора был разрешающим. С места автокатастрофы её госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Сотрудники ГИБДД проинформировали о том, что стаж водителя не превышает и года, и за это время его уже 10 раз привлекали к административной ответственности. В восьми случаях — за нарушение скоростного режима.

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