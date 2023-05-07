SHOT и "112": в Домодедово и Внуково были замечены неизвестные беспилотники

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Появление неизвестного летательного аппарата было зафиксировано в столичном аэропорту Внуково. Этот факт стал причиной сдвига ряда рейсов, сообщает Telegram-канал SHOT.

Фото: РБК

"БПЛА сегодня около полуночи зафиксировали сотрудники авиационной безопасности московского аэропорта. Вылеты временно ограничили", — сказано в сообщении.

Однако в ходе проведённого позже обследования подозрительных объектов обнаружено не было, поэтому было принято решение о возобновлении рейсов.

Позже Telegram-канал "112" сообщил, что в другом московском аэропорту Домодедово также видели неизвестный БПЛА.

Журналисты проинформировали, что беспилотный летательный аппарат видели во время посадки борта авиакомпании "Белавиа". Тем не менее посадка прошла благополучно, без происшествий.

Официальный сообщений по поводу появления БПЛА в московских аэропортах пока не было.

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