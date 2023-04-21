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ТАСС: суд арестовал экс-полицейского, возможно причастного к теракту с Дугиной

Происшествия

Басманный суд Москвы арестовал бывшего сотрудника ГИБДД Ивана Рыбина. Согласно информации, его обвиняют в передаче личных данных граждан третьим лицам за деньги.

ТАСС: суд арестовал экс-полицейского, возможно причастного к теракту с Дугиной

По данным СМИ, Рыбин якобы мог предоставить данные Дарьи Дугиной причастным к теракту.

"Избрать обвиняемому Рыбину Ивану Ильичу меру пресечения в виде заключения под стражу, установить срок содержания под стражей обвиняемому Рыбину Ивану Ильичу до 11 июня 2023 года", — пишет ТАСС со ссылкой на решение суда.

Ранее Pravda.Ru писала о подрыве автомобиля на Можайском шоссе 20 августа 2022 года. Причастной к теракту назвали гражданку Украины Наталью Вовк.

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Кадры с подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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