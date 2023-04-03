Миронов: военкора Татарского выбрали не случайно — та же схема, что и с Дугиной

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Теракт в кафе Санкт-Петербурга, где погиб российский военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин) могли устроить сотрудники украинских спецслужб, заявил политолог Григорий Миронов. По его словам, смерть ополченца была выгодная киевскому режиму и СБУ.

"Он был бойцом информационного фронта, который имеет большое значение в современных войнах. Его личность была выбрана не случайно, организаторы убийства добивались того, чтобы преступление вызвало большой общественный резонанс", — пояснил политолог "ПолитРоссии".

Как подчеркнул Миронов, работали террористы по той же схеме, что и с Дарьей Дугиной. Разница лишь в том, что тогда заминировали её автомобиль, а здесь решили действовать "с размахом".

Ранее Pravda.Ru писала о том, что в результате взрыва в кафе пострадали 32 человека, 10 из них находятся в тяжёлом состоянии.

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