В Минздраве сообщили об увеличении количества пострадавших при в взрыве в кафе Санкт-Петербурга, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин), до 32 человек.
"Состояние 10 пострадавших оценивается как тяжёлое, 16 в состоянии средней тяжести, в том числе девочка 14 лет, 5 человек в удовлетворительном состоянии", - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.
Ранее Pravda.Ru писала о взрыве, который прогремел в минувшее воскресенье в одном из кафе северной столицы. Как ранее стало известно, в заведение пронесли самодельную бомбу, которую, вероятно, замаскировали по статуэтку. В результате теракта, погиб военкор Татарский.
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