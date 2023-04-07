Ветеран спецслужб Гончаров: теракт с Тататрским — не последний. Пора переходить на военное время

России необходимо понять, что теракты, в результате которых погибли Дарья Дугина и Владлен Татарский (Максим Фомин) не станут последними, заявил президент Международной ассоциации ветеранов антитеррора подразделения "Альфа" Сергей Гончаров.

По его словам, иностранные вербовщики продолжат свою работу, и России необходимо переходить на режим военного времени.

"Сегодня ни ВСУ, ни Главное управление Украины, ни спецслужбы англосаксов вообще не испытывают проблемы вербовки своей агентуры под различные террористические диверсионные операции, — пояснил собеседник Общественной Службы Новостей. — Не все, извините, задрав штаны, любят Россию. Серьёзный процент всей душой её ненавидит, поэтому их активно используют".

Как подчеркнул Гончаров, попытка жить в "ритме", как это было до начала спецоперации на Украине, уже не получится. А для того чтобы предотвратить подобные инциденты, обществу необходимо это осознать.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Украина для Европы - особый партнер или площадка для вербовки наёмников?