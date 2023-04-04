Украинцы просят Зеленского назвать улицу в Киеве в честь подозреваемой в теракте Треповой

0:43 Your browser does not support the audio element. Мир

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой переименовать улицу, названную в честь российского писателя Павла Бажова. По мнению инициаторов, её необходимо назвать именем Дарьи Треповой, которую подозревают в теракте.

Так, согласно электронному документу, Трепова "совершила подвиг, ликвидировав" военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина).

"Переименовать в честь студентки Дарьи Треповой, которая совершила подвиг по ликвидации Владлена Татарского", — приводит документ mriya.news.

Петиция собрала 143 подписи, но документ почему-то удалили с ресурса.

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