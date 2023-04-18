Обвиняемый в убийстве профессор Кибальченко неудачно сбежал из-под домашнего ареста

1:28 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Москве бывший профессор МГТУ пытался сбежать из-под домашнего ареста. Однако попытка оказалась неудачной, и её инициатор теперь будет находиться в СИЗО.

В марте 2021 года четверо неизвестных мужчин увезли в Красногорск и убили программиста Тимура Зайниева. После того, как преступников задержали и допросили, они рассказали, что заказчиком этого зверского преступления стал бывший тесть жертвы — профессор МГТУ Александр Кибальченко.

В ходе следствия установлено, что таким образом Кибальченко мстил за несправедливое с его точки зрения разделение недвижимости и детей после развода. Участвовавшего в разработке космического корабля "Буран" учёного оставили под домашним арестом из-за проблем со здоровьем. И вот теперь он попытался из-под этого ареста сбежать.

Как сообщает Telegram-канал Mash, 16 апреля Кибальченко отпросился у инспектора на посещение врача, но после 19:00 пропал. Однако уже ночью его обнаружили в одном из лесов Московской области. Подозреваемый пытался добраться до Домодедово и отбыть в Великобританию, так как имеет второе гражданство. Сам задержанный говорит, что сбегать не планировал, а потерял сознание в такси и очнулся в лесу. Теперь ему собираются изменить меру пресечения на арест.

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