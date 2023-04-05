Первый допрос обвиняемой в теракте в петербургском кафе Дарьи Треповой продолжался на протяжении девяти часов. Затем 26-летняя девушка пожаловалась на плохое самочувствие, в результате чего сотрудники правоохранительных органов были вынуждены вызвать скорую помощь, сообщает 78.ru
После взрыва на творческом вечере военного корреспондента Владлена Татарского Трепова получила контузию. Обвиняемая жаловалась на головокружение и проблемы со слухом.
Трепова передала Татарскому статуэтку, которая взорвалась через несколько минут. В отношении девушки возбуждены два уголовных дела.
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