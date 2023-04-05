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Треповой вызывали скорую помощь после девятичасового допроса

0:41
Происшествия

Первый допрос обвиняемой в теракте в петербургском кафе Дарьи Треповой продолжался на протяжении девяти часов. Затем 26-летняя девушка пожаловалась на плохое самочувствие, в результате чего сотрудники правоохранительных органов были вынуждены вызвать скорую помощь, сообщает 78.ru

Треповой вызывали скорую помощь после девятичасового допроса

После взрыва на творческом вечере военного корреспондента Владлена Татарского Трепова получила контузию. Обвиняемая жаловалась на головокружение и проблемы со слухом.

Трепова передала Татарскому статуэтку, которая взорвалась через несколько минут. В отношении девушки возбуждены два уголовных дела.  

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Убийство Владлена Татарского: ВЕРСИИ И ПОСЛЕДСТВИЯ
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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