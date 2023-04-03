Baza: опубликовано видео допроса Дарьи Треповой

0:36 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Подозреваемая в убийстве Владлена Татарского Дарья Трепова была задержана сотрудниками СК РФ на съёмной квартире. Сообщается, что в задержании принимали участие более ста силовиков.

Во время допроса Трепова дрожащим голосом заявила, что принесла в кафе, где проходил творческий вечер военкора, статуэтку, которая взорвалась. Однако на данный момент девушка отказалась называть имена тех, у кого приобрела "подарок", сообщает Baza.

"Можно я попозже расскажу?" — ответила подозреваемая на вопрос силовиков.

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