Один из пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге опубликовал полное видео теракта, в результате которого погиб известный военкор и блогер Владлен Татарский. Кадры с последними минутами жизни репортёра разместил в своих соцсетях Марат Арнис.
На записи зафиксирован момент, как Дарья Трепова, которую военкор называет Настей, дарит ему статуэтку с бомбой. Блогер предлагает девушке сесть рядом с ним, но она отказывается.
Затем ведущий вечера помогает достать бюст из коробки и ставит его на стол.
"Ух ты, какой-то красивый парень. Это что я?… Вот. Золотой. Всё, золотой Владлен. Отлично..." — произносит Татарский, поворачивая подарок.
Через секунды раздаётся взрыв. На этом видео обрывается.
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