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В Сети появилось полное видео теракта, в результате которого погиб Владлен Татарский

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Происшествия

Один из пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге опубликовал полное видео теракта, в результате которого погиб известный военкор и блогер Владлен Татарский. Кадры с последними минутами жизни репортёра разместил в своих соцсетях Марат Арнис.

На записи зафиксирован момент, как Дарья Трепова, которую военкор называет Настей, дарит ему статуэтку с бомбой. Блогер предлагает девушке сесть рядом с ним, но она отказывается.

Затем ведущий вечера помогает достать бюст из коробки и ставит его на стол.

"Ух ты, какой-то красивый парень. Это что я?… Вот. Золотой. Всё, золотой Владлен. Отлично..." — произносит Татарский, поворачивая подарок.

Через секунды раздаётся взрыв. На этом видео обрывается.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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