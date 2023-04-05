Суд приговорил жителя Хакасии к 16 годам тюрьмы за смертельные пытки над 83-летним отцом

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Суд приговорил 52-летнего жителя Абакана к 16 годам лишения свободы. По информации правоохранителей, обвиняемый пытал 83-летнего отца, используя газовую горелку и молоток.

Как написали в newkhakasiya.online, преступник напал на пенсионера в 2021 году из-за завещания. После получения травм россиянин скончался, подчеркнули журналисты.

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