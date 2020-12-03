В Красноярске в гараже обнаружили тела двоих мужчин

В Красноярске в одном из гаражей на правобережье были обнаружены тела двух местных жителей.

Как сообщает портал krasrab. ru, трупы были обнаружены в смотровой яме. Полицейским пришлось привлечь спасателей, чтобы извлечь тела мужчин 61 и 60 лет.

По предварительным данным, смерть местных жителей не носит криминального характера. Рядом с телами найдены газовая горелка и баллон. Мужчины могли погибнуть от отравления угарным газом.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. Точную причину смерти мужчин установит экспертиза.