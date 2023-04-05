В Свердловской области сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ была задержана семейная пара, занимавшаяся шпионажем в пользу Киева.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, арестованные работали на одном из оборонно-промышленных предприятий региона и передавали представителям украинских спецслужб секретные чертежи за деньги.
"В Нижнем Тагиле задержаны двое граждан России, передавших в адрес спецслужб Украины сведения военно-технического характера", — цитирует агентство РИА Новости представителя ФСБ.
Настоящее время супруги заключены под стражу, им предъявлено обвинение в государственной измене.
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