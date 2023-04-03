Трепова, подозреваемая в убийстве Татарского, в 2019 году была отчислена из СПбГУ

1:06 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Дарью Трепову, задержанную по подозрению в причастности к теракту в петербургском кафе, который унёс жизнь военкора Владлена Татарского, в 2019 году отчислили из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

Судя по данным, размещённым на сайте вуза, отчисление было проведено по собственному желанию Треповой, которая ранее была студенткой экономического факультета СПбГУ.

"Девушка с именем и фамилией Дарья Трепова не является студенткой Санкт-Петербургского государственного университета. Отчислена из СПбГУ в 2019 году по собственному желанию", — такая информация доступна в разделе "виртуальная приемная" вуза.

2 апреля в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной раздался взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, проводивший там свой творческий вечер. Одна из посетительниц, которой могла быть Дарья Трепова, передала Татарскому статуэтку со взрывчатым веществом.

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