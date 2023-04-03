Журналисты сообщили подробности задержания подозреваемой в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского Дарьи Треповой.
По информации Telegram-канала издания "Фонтанка", во время задержания предполагаемая преступница находилась в квартире знакомого мужа. Как отметили журналисты, Трепова приехала в Санкт-Петербург из Москвы.
Вместе с этим в СМИ заявили, что подозреваемая купила билеты в Узбекистан и планировала покинуть Россию.
Ранее сообщалось, что силовики задержали Трепову в Санкт-Петербурге.
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