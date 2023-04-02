"112": девушка, которую подозревают в покушении на Татарского, находится в больнице

1:03 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Гостья творческого вечера военкора Владлена Татарского, передавшая ему статуэтку со взрывчаткой, госпитализирована в одно из медучреждений Санкт-Петербурга. Такой информацией поделился Telegram-канал "112".

Уточняется, что медики её состояние расценивают как средней тяжести. Личность девушки пока не установлена по причине того, что у неё нет при себе документов.

Подозреваемая находится в шоковой палате, и пока непонятно, была ли девушка исполнителем теракта, или же заказчики взрыва использовали подозреваемую без её ведома.

Ранее СМИ писали, что передавшая статуэтку девушка из Ивано-Франковска, причём своё настоящее имя на мероприятии она называть не стала.

Ранее стало известно, что в результате взрыва в кафе на Университетской набережной погиб военкор Владлен Татарский. Кроме него, ранения получили 25 находившихся в заведении людей, 19 из них госпитализированы.

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Момент взрыва в кафе в Санкт-Петербурге. Там проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского