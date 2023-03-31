Государственная компания "Автодор" опубликовала видеоролик, на котором видны масштабы чрезвычайной ситуации на трассе М-4 "Дон", где из-за снегопада образовалась многокилометровая пробка.
Судя по записи, обнародованной в Telegram-канале организации, на дороге работает спецтехника МЧС России.
На трассе скопилось огромное количество фур, водители которых не в силах изменить маршрут из-за снега и вынуждены ждать помощи спасателей.
В связи с неблагоприятными погодными условиями в пяти муниципалитетах Ростовской области введён режим ЧС. В эти минуты около 240 сотрудников МЧС и 150 единиц техники борются с последствиями снегопада на трассе М-4 "Дон". Движение на автодороге ограничено.
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