Замучили пробки: к вашим услугам летающий автомобиль

3:11 Your browser does not support the audio element. Эврика Изобретения

За всё время существования автоиндустрии, водители мечтали о том времени, когда машины научатся летать, а автопроизводители пытались реализовать эту мечту на практике. Отдельные успехи были, но в серию такие модели не пошли. Всё изменилось в последние годы. Резкий скачок технического прогресса обещает в ближайшие несколько лет начало массового использования летающих авто.

Русское такси: ждите на подлёте

Несмотря на то, что в больших городах России для общественного транспорта, включая такси, выделена отдельная полоса для движения, пробок меньше не стало. При этом, большинство горожан хочет перемещаться по жизни со скоростью самолёта. Скоро это станет возможно.

В России, в ближайшие несколько лет, стартап Hover планирует запустить летающее такси, и сертификация уже идёт полным ходом. По данным РИА "Новости", передвигаться на такси по воздуху жители нашей страны могут начать уже в 2025 году. Правда, есть небольшие ограничения.

Аэротакси рассчитано только на двух человек, но в остальном это будет очень удобный вид транспорта. Передвигаться по воздуху аэротакси станет на высоте 150 метров со скоростью до 200 км/ч. Время полёта может составить не более 40 минут, что для крупного города вполне достаточно.

Китайское авто: машина или вертолёт

Попытки создать машину-самолёт предпринимались в мире с начала ХХ века. Многие модели были достаточно успешны, но в серию не пошли. Главная проблема заключалась в том, что для взлёта требовалось остановить машину и установить складные крылья. Это было неудобно. Но даже если они выдвигались автоматически, необходим был протяжённый прямой участок шоссе для взлёта и аналогичная трасса для посадки. Машин на шоссе при этом не должно было быть вовсе. Неудивительно, что дальше экспериментальных моделей дело не пошло.

Настоящую революцию в области летающих автомобилей совершили китайцы, создав автомобиль XPeng AeroHT X3. Внешне это обычный кроссовер с объёмным багажником на крыше. При необходимости, используя автоматическое управление, водитель даёт команду, после чего багажник трансформируется в консоль с четырьмя пропеллерами. С их помощью машина способна вертикально подниматься в воздух. Принцип тот же, как и у дронов.

Для взлёта и посадки такому автомобилю не нужен аэродром. Он устойчив в воздухе, легко управляем и не мешает другим участникам дорожного движения. Но главный плюс — это цена. Предполагается, что этот летающий автомобиль-вертолёт в серии будет стоить не более 8 миллионов рублей. По заявлению китайских производителей, серийная версия появится в следующем году, а приобрести ее можно будет в 2025 году.

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