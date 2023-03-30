Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Токсиколог Кутушов посоветовал исключить из рациона фруктовые фреши и хлеб для здоровья кишечника
Bild*: Путин сейчас боится, что на Украине наступит "день X"
Врач Лев Авербах: реабилитация Романа Костомарова продлится минимум полгода
Кулеба: Украина станет членом Евросоюза в следующем году
Генерал Попов: новый поглощающий 95% излучения РЛС стелс-материал станет уникальным для России
Electronic Arts планирует уволить 800 сотрудников
На границе ХМАО произошёл мощный взрыв на магистрльном газопроводе
Захарова: кураторы из США посылают украинских военных на убой
На россиянку, отдыхавшую на Гоа, напали официант и электрик, работавшие в отеле

РИА Новости: смерть участника СВО на Украине Алексея Лымаря взбудоражила Ленинградскую область

2:06
Происшествия

События, связанные с избиением 43-летнего бывшего участника спецоперации на Украине Алексея Лымаря, вызвали возмущение общественности Ленинградской области. Полиция начала расследование данного жестокого преступления. Об этом подробнее рассказал обозреватель РИА Новости Виктор Званцев.

РИА Новости: смерть участника СВО на Украине Алексея Лымаря взбудоражила Ленинградскую область

Недавно один из подозреваемых был арестован, но следователи до сих пор не задержали всех участников нападения на военнослужащего. Инцидент произошел 22 февраля, когда Лымарь вернулся из зоны боевых действий и решил посетить ночной клуб в Гатчине вместе со своим другом. Однако охрана заведения не пропустила их внутрь.

Согласно свидетельствам очевидцев, после этого началась драка с участием семи человек. Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники полиции и Росгвардии, которые задержали Лымаря и отвезли его в участок. Затем мужчине был выписан штраф в размере 500 рублей, и он был отпущен на следующее утро.

Однако после возвращения домой военнослужащий почувствовал себя плохо, его госпитализировали. В больнице у него были обнаружены многочисленные повреждения, а спустя две недели он перенёс инсульт, у мужчины начали отказывать некоторые внутренние органы. Несмотря на усилия медиков, Лымарь скончался 20 марта.

После смерти мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего". Охранник ночного клуба был задержан как подозреваемый в причастности к происшествию, но другие участники конфликта до сих пор не были задержаны. Среди подозреваемых также находится администратор клуба, которого, по словам очевидцев, видели, как он избивал Лымаря стулом.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование дела о смерти военнослужащего.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

В Гатчине охранник и полиция до смерти избили участника спецоперации
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Российская ракета уничтожила западные танки — Руденко

Уничтожены западные танки ВСУ.

Военкор Руденко заявил об уничтожении ВС РФ западных танков ВСУ в Запорожской области
Близится развязка СВО на Украине. Зеленский ищет варианты спасения
Взятие Артёмовска решает исход СВО. У США новая идея в отношении Украины
Военный ВСУ расплакался, говоря о потерях Украины
Обнаружен полигон, где ВСУ разместили западную технику
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Разведчик назвал вылазку диверсантов в Брянскую область репетицией наступления ВСУ
Берлин намеренно пожинает плоды терактов на "Северных потоках"
Появилось видео со скоплением техники ВСУ, что может говорить о подготовке наступления
Появилось видео со скоплением техники ВСУ, что может говорить о подготовке наступления
Последние материалы
Генерал Попов: новый поглощающий 95% излучения РЛС стелс-материал станет уникальным для России
Electronic Arts планирует уволить 800 сотрудников
На границе ХМАО произошёл мощный взрыв на магистрльном газопроводе
Захарова: кураторы из США посылают украинских военных на убой
Хабаровский рэпер Витяга Зверь опроверг фейк о службе в ЧВК "Вагнер"
На россиянку, отдыхавшую на Гоа, напали официант и электрик, работавшие в отеле
Бегут во время СВО: экономист-банкрот Марат Айдагулов собрался в Лондон
Настоятель Киево-Печерской лавры Павел перепутал Божью волю со своей
Супруга Меладзе Джанабаева готова выступить для россиян за 850 тысяч рублей
Приглашение Дюжева в жюри КВН назвали позором: "В полном неадеквате"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников