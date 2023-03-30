РИА Новости: смерть участника СВО на Украине Алексея Лымаря взбудоражила Ленинградскую область

2:06 Your browser does not support the audio element. Происшествия

События, связанные с избиением 43-летнего бывшего участника спецоперации на Украине Алексея Лымаря, вызвали возмущение общественности Ленинградской области. Полиция начала расследование данного жестокого преступления. Об этом подробнее рассказал обозреватель РИА Новости Виктор Званцев.

Недавно один из подозреваемых был арестован, но следователи до сих пор не задержали всех участников нападения на военнослужащего. Инцидент произошел 22 февраля, когда Лымарь вернулся из зоны боевых действий и решил посетить ночной клуб в Гатчине вместе со своим другом. Однако охрана заведения не пропустила их внутрь.

Согласно свидетельствам очевидцев, после этого началась драка с участием семи человек. Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники полиции и Росгвардии, которые задержали Лымаря и отвезли его в участок. Затем мужчине был выписан штраф в размере 500 рублей, и он был отпущен на следующее утро.

Однако после возвращения домой военнослужащий почувствовал себя плохо, его госпитализировали. В больнице у него были обнаружены многочисленные повреждения, а спустя две недели он перенёс инсульт, у мужчины начали отказывать некоторые внутренние органы. Несмотря на усилия медиков, Лымарь скончался 20 марта.

После смерти мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего". Охранник ночного клуба был задержан как подозреваемый в причастности к происшествию, но другие участники конфликта до сих пор не были задержаны. Среди подозреваемых также находится администратор клуба, которого, по словам очевидцев, видели, как он избивал Лымаря стулом.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование дела о смерти военнослужащего.

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В Гатчине охранник и полиция до смерти избили участника спецоперации