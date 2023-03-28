В ДТП под Орлом скончалась эксперт программы Андрея Малахова Светлана Левина

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Под Орлом произошла авария, жертвой которой стала Светлана Левина, эксперт телевизионного проекта "Андрей Малахов. Прямой эфир", работавшая в детективном агентстве. По информации корреспондентов "Орловский меридиан", вместе с Левиной в ДТП погибли еще два человека.

По данным сотрудников правоохранительных органов, автокатастрофа случилась по вине 40-летнего водителя автомобиля марки Mercedes, следовавшего по М-2 Крым из Орла в сторону столицы. В какой-то момент машина оказалась на полосе встречного движения, где столкнулась с Mitsubishi Pajero.

Удар был настолько сильным, что последнее авто превратилось в груду металла. Выжить в ДТП удалось только 12-летнему пассажиру одной из иномарок. Мальчик был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.