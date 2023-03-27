Основатель "СберМегаМаркета" Жулин в реанимации, его девушка мертва после капельниц из плаценты

1:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Создатель одного из крупнейших российских маркетплейсов Дмитрий Жулин находится в реанимации, а его знакомая умерла. Причиной этого стал приём лекарства для укрепления иммунитета без рецепта врача.

В Москве скончалась студентка Московского медицинского университета имени Сеченова Анна Коляда, которая является знакомой основателя маркетплейса "СберМегаМаркет" Дмитрия Жулина. Сам он в настоящий момент находится в реанимации, его состояние оценивается, как стабильное. Об этом осведомлённые источники сообщили Агентству городских новостей "Москва".

"В полицию из отделения токсической реанимации столичной больницы поступило сообщение о госпитализации девушки 2001 года рождения, — рассказал источник. — Выяснилось, что она отравилась медицинским препаратом "Лаеннек" — лекарственным средством на основе гидролизата плаценты человека для поднятия иммунитета. Данный препарат студентка пятого курса мединститута приобрела самостоятельно без назначения специалиста и принимала через капельницу. Позднее она скончалась. Теперь полиция проводит проверку по данному факту".

В главном следственном управлении СК России по Москве заявили, что по инциденту проводится проверка. В её рамках будет установлен сам препарат, качество, сроки и условия его использования. Необходимо выяснить все обстоятельства этого трагического происшествия и провести судебные экспертизы. Только после этого следствие примет процессуальное решение.

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