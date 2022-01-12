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Автор Елена Былкина

Друг звезды "Глухаря" рассказал, как нашёл актёра мёртвым: "Переболел COVID-19"

Шоу-бизнес

Труп звезды российских сериалов Алексея Гериловича обнаружил приятель актёра через несколько дней после смерти.

Друг звезды "Глухаря" рассказал, как нашёл актёра мёртвым: "Переболел COVID-19"

Предварительной причиной кончины актёра, известного по сериалу Глухарь", стала остановка сердца.

Друг Гериловича Михаил Поздняков рассказал, как нашёл бездыханное тело актёра.

Поздняков объяснил, что постоянно поддерживал связь с другом. Его насторожило то, что Алексей перестал отвечать на звонки. Он приехал в квартиру приятеля, открыл дверь своим ключом и нашёл труп Гериловича, который предположительно пролежал несколько дней.

"Конечно, мы общались с ним. И очень часто. В неделю раз-два общались. Но вот тут — во время рождественских праздников — он на телефон не отвечал. Я тогда приехал к нему домой, взял ключи, открыл её. И там он мертвый уже лежал", — цитирует слова Познякова Пятый канал.

Другу актёра не было известно о каких-либо серьёзных хронических заболеваниях приятеля. Некоторое время назад артист перенес COVID-19 и жаловался на осложнения.

"У него не было проблем со здоровьем. Он переболел ковидом, были какие-то осложнения, но терапевт ему прописала таблетки. Хронических заболеваний не было у него. Он занимался спортом", — объяснил Михаил.

Алексей Герилович умер на 40 году жизни. На полу в квартире звезды "Глухаря" полицейские нашли пакет с лекарствами. Предварительная версия гласит, что артист-атлет скончался от острой сердечной недостаточности.

Алексей Герилович активно снимался в кино. В копилке его работ роли в сериалах "Домашний арест", "Глухарь", "Адвокат", "Интерны", "Карпов", "Балабол", "БУМЕРанг".

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СНОВА ПОТЕРЯ/ УМЕР МОЛОДОЙ РОССИЙСКИЙ КИНОАКТЕР АЛЕКСЕЙ ГЕРИЛОВИЧ
Автор: Елена Былкина
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