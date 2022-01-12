Друг звезды "Глухаря" рассказал, как нашёл актёра мёртвым: "Переболел COVID-19"

Труп звезды российских сериалов Алексея Гериловича обнаружил приятель актёра через несколько дней после смерти.

Предварительной причиной кончины актёра, известного по сериалу Глухарь", стала остановка сердца.

Друг Гериловича Михаил Поздняков рассказал, как нашёл бездыханное тело актёра.

Поздняков объяснил, что постоянно поддерживал связь с другом. Его насторожило то, что Алексей перестал отвечать на звонки. Он приехал в квартиру приятеля, открыл дверь своим ключом и нашёл труп Гериловича, который предположительно пролежал несколько дней.

"Конечно, мы общались с ним. И очень часто. В неделю раз-два общались. Но вот тут — во время рождественских праздников — он на телефон не отвечал. Я тогда приехал к нему домой, взял ключи, открыл её. И там он мертвый уже лежал", — цитирует слова Познякова Пятый канал.

Другу актёра не было известно о каких-либо серьёзных хронических заболеваниях приятеля. Некоторое время назад артист перенес COVID-19 и жаловался на осложнения.

"У него не было проблем со здоровьем. Он переболел ковидом, были какие-то осложнения, но терапевт ему прописала таблетки. Хронических заболеваний не было у него. Он занимался спортом", — объяснил Михаил.

Алексей Герилович умер на 40 году жизни. На полу в квартире звезды "Глухаря" полицейские нашли пакет с лекарствами. Предварительная версия гласит, что артист-атлет скончался от острой сердечной недостаточности.

Алексей Герилович активно снимался в кино. В копилке его работ роли в сериалах "Домашний арест", "Глухарь", "Адвокат", "Интерны", "Карпов", "Балабол", "БУМЕРанг".

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