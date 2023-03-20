Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Активы Volkswagen в России заморожены судом из-за спора с ГАЗом
Военный эксперт объяснил, долетит ли ракета "Оникс" до суда в Гааге: это не гиперзвуковая ракета
Дмитрий Назаров впервые выступил с авторской программой в Израиле
Депутат ЕП Уоллес: Украина — всего лишь пешка в руках США и НАТО
Путин: Россия списала странам Африки долги на сумму 20 миллиардов долларов
Болтон: как собираетесь договариваться с Путиным?! МУС — очень опасный институт
Скотт Риттер: Залужный попытался скрыть от США реальные потери Украины
РБК: в авиационном институте Москвы объяснили вручение повесток студентам
Путин заявил о попытках противника раскачать российское общество изнутри

Силовики задержали жительницу Волгограда за подделку документов для оформления страховых пенсий

0:50
Происшествия

Следственный комитет завёл уголовное дело против 41-летний жительницы Волгограда. По информации правоохранителей, обвиняемая отправляла в Пенсионный фонд фальшивые документы и получала выплаты.

Силовики задержали жительницу Волгограда за подделку документов для оформления страховых пенсий

Как заявили в novostivolgograda.ru, информация о рождении детей и потере кормильца оказалась ложной. Журналисты добавили, что мошенница действовала в составе преступной группы. Её члены с 2019 года сформировали свыше 50 поддельных документов ради выплат в разных регионах РФ, отметили в СМИ.

В УФСБ по Волгоградской области добавили, что при задержании подозреваемой в Ингушетии силовики нашли фальшивые печати и документы. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Разгром колонны бронетехники НАТО в зоне СВО попал на видео

Российские войска разгромили колонну бронетранспортёров М113 производства США в зоне спецоперации, момент атаки попал на видеозапись.

РВ: разгром колонны бронетехники НАТО российскими войсками попал на видео
RV: тяжелораненый боевик ВСУ попросил о помощи оператора дрона ВС РФ
Раненый солдат ВСУ попросил помощи у оператора российского дрона
Истребитель ВКС РФ попытался сбить беспилотник Bayraktar над Чёрным морем
ВС Украины перебрасывают колонну с натовской техникой на передовую
Германия обвиняет Украину в "циничном обмане" Ольга Лебедева Тринадцать МиГов Украине: Словакия стала главным "полезным идиотом" Байдена Любовь Степушова Гримасы гендерной демографии: природа сохраняет примерное равенство полов Сергей Лебедев
Медведев призвал обрушить "Ониксы" на здание суда в Гааге
Видео полёта беспилотника MQ-9 у берегов Крыма оказалось подделкой
Группа спецназа ВСУ попала в огневой мешок под Херсоном
Группа спецназа ВСУ попала в огневой мешок под Херсоном
Последние материалы
Силовики задержали жительницу Волгограда за подделку документов для оформления страховых пенсий
Скотт Риттер: Залужный попытался скрыть от США реальные потери Украины
РБК: в авиационном институте Москвы объяснили вручение повесток студентам
Путин заявил о попытках противника раскачать российское общество изнутри
Олег Дерипаска: западным странам придётся снять штанишки и идти на поклон к китайцам
Матвиенко призвала Африку требовать компенсаций от бывших западных хозяев
Президент США Джо Байден опубликовал в Twitter* многообещающий пост с надписью "завтра"
Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина заявила, что не планирует уходить на пенсию
Глазам требуется от пяти до шести часов сна для — иначе проблемы для зрения
Главный прокурор МУС в Гааге: "ордер на арест" Путина выдали пожизненно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников