Силовики задержали жительницу Волгограда за подделку документов для оформления страховых пенсий

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Следственный комитет завёл уголовное дело против 41-летний жительницы Волгограда. По информации правоохранителей, обвиняемая отправляла в Пенсионный фонд фальшивые документы и получала выплаты.

Как заявили в novostivolgograda.ru, информация о рождении детей и потере кормильца оказалась ложной. Журналисты добавили, что мошенница действовала в составе преступной группы. Её члены с 2019 года сформировали свыше 50 поддельных документов ради выплат в разных регионах РФ, отметили в СМИ.

В УФСБ по Волгоградской области добавили, что при задержании подозреваемой в Ингушетии силовики нашли фальшивые печати и документы. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

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