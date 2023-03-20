Суд в Омске приговорил телефонных мошенников к 3,5 и 4 годам тюрьмы

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Омске телефонные мошенники получили 3,5 и 4 года лишения свободы. Также суд обязал злоумышленников возместить ущерб.

По информации gorod55.ru, приговор пока не вступил в законную силу. В пресс-службе прокуратуры по региону заявили, что преступники обманули шесть пенсионеров. Во время телефонного разговора аферисты рассказывали пожилым людям о ДТП, которое якобы организовали их родственники. Для "урегулирования ситуации" мошенники предлагали жертвам перевести деньги.

Как отметили правоохранители, всего обвиняемые похитили 1,6 миллиона рублей.

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