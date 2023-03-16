На севере Иркутской области произошло землетрясение

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Представители Байкальского филиала единой геофизической службы РАН заявили, что в четверг, 16 марта, в Бодайбо Иркутской области зафиксировали землетрясение. Его интенсивность составила до четырёх баллов, отметили учёные.

Специалисты зарегистрировали землетрясение в 9:43 по московскому времени. Глава филиала Елена Кобелева в беседе с РИА Новости заявила о магнитуде 3.9. По информации собеседницы агентства, Бодайбо расположен в асейсмическом районе, однако жители города ощущают все толчки.

Ранее сейсмолог Франк Хугербитс предупредил о мегаземлетрясении по всему миру в марте 2023 года.

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