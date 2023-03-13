Экстрасенсы развели московскую пенсионерку на пять миллионов рублей

Насмотревшись на способности экстрасенсов по телевизору, 83-летняя пенсионерка из Москвы перевела им в общей сложности пять миллионов рублей. Сейчас это дело расследует полиция.

Экстрасенсы, которых активно рекламировали весной 2022 на телеканале "ТВ-3", обманом выудили у 83-летней пенсионерки из Москвы пять миллионов рублей. У этой женщины дочь и внучка длительное время болели, поэтому она искала любые способы им помочь — как традиционные, так и нестандартные. Именно острое желание поставить на ноги близких и подвело жительницу столицы.

Когда она обратилась к экстрасенсам, те заявили, что нарушения здоровья её родных вызваны родовым проклятием. А для его снятия требуются различного рода ритуалы. После этого начались платежи. Вначале 20 тысяч, а потом и 200 тысяч рублей — на проведение особо сильных молитв на Тибете. Об этом сообщает Telegram-канал "Москва онлайн".

В общей сложности бабушка передала мошенникам около пяти миллионов и обратилась в полицию только в феврале нынешнего года после того, как всю мошенническую схему ей объяснила соседка. В начале марта в полиции возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

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