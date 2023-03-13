БКЛ в Москве продолжает затапливать — движение парализовано

1:13 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Открытая с помпой Большая кольцевая линия в Москве продолжает разочаровывать пассажиров. Сейчас здесь снова остановлено движение из-за потопа.

Долго строившаяся Большая кольцевая линия метро в Москве была торжественно открыта с участием президента России Владимира Путина. Однако первая же серьёзная стихия в виде весенней распутицы, таяния снега и дождей продемонстрировала огрехи строительства. Несколько дней тому назад ряд наземных павильонов БКЛ затапливало, а теперь вода добралась и до путей.

Как стало известно, вот уже больше часа на одном из участков БКЛ нет движения из-за того, что вода затапливает туннель. В одном месте рельсы даже полностью ушли под воду. Движение поездов от "Новаторской" до "Аминьевский" остановлено, как сообщает Telegram-канал "Новости Москвы".

Большая Кольцевая линия — одиннадцатая по официальной нумерации и самая длинная в Московском метрополитене. Её строительство началось в 2018 году, а завершилось только в 2023. БКЛ — самое протяжённое метрокольцо в мире.

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