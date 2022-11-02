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Пассажиры московского метро смогут "побывать" на Дальнем Востоке

Общество

У жителей Москвы появилась возможность "перенестись" на Дальний Восток во время поездки на метро в специальном брендированном поезде "Дальневосточный экспресс".

Пассажиры московского метро смогут "побывать" на Дальнем Востоке

Как пишет transsibinfo.com, "Дальневосточный экспресс", курсирующий по Арбатско-Покровской линии московского метрополитена, представляет исчерпывающую информацию о Хабаровском крае: его достопримечательностях, природе, культуре, возможностях для развития бизнеса.

"Путешествуя из вагона в вагон, сканируя QR-коды, пассажиры столичного метрополитена смогут посмотреть видеоролики о достопримечательностях нашего региона, познакомиться с его богатой историей, узнать рецепты приготовления аутентичных блюд. Отдельное внимание уделено туристическим возможностям, интересным, познавательным маршрутам, точкам притяжения, масштабным культурным и спортивным событиям, которые проходят у нас в регионе", — рассказал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв, которого цитирует издание.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
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