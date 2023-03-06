Омские таможенники задержали партию средств для похудения с наркотиком

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На границе Омской области сотрудниками таможенной службы была перехвачена партия наркотического вещества, которое содержалось в таблетках для похудения из Казахстана.

Как пишет gorod55.ru, нелегальное отправление в виде 30 упаковок средства "Билайт" находилось в посылке, направляющейся к жительнице Омска. Подозрительное вещество учуяли служебные собаки.

Эксперты выяснили, что в таблетках содержится 144,6 граммов сильнодействующего вещества сибутрамина, которое по закону нельзя переправлять через границу.

По факту произошедшего уже заведено уголовное дело, по которому получательнице посылки может быть назначено наказание в виде лишения свободы до 7 лет и штраф до 1 миллиона рублей.

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