Более 40 кг кокаина изъяли в порту Санкт-Петербурга

Попытка контрабанды более 40 килограммов кокаина пресечена в порту Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Балтийская таможня.

"Сотрудники Балтийской таможни во взаимодействии с ФСБ России пресекли контрабанду кокаина в особо крупном размере. Из незаконного оборота изъято более 40 кг наркотического средства", — сообщает пресс-служба таможни.

По информации ведомства, наркотики нашли в рефрижераторном контейнере, который прибыл на судне из Бельгии. Согласно таможенной декларации, в контейнере должны были находиться эквадорские бананы, предназначавшиеся для одной из торговых сетей.

Таможенники обнаружили четыре десятка брикетов с кокаином под обшивкой холодильной установки. Сообщается, что на "чёрном" рынке ориентировочная стоимость изъятой партии наркотиков составляет более 600 млн рублей.

В настоящее время по факту обнаружения кокаина таможенники завели уголовное дело по статье УК РФ "Контрабанда наркотиков в особо крупном размере". Обстоятельства преступления устанавливаются.