В Новосибирске глыба льда упала на школьницу: сломан позвоночник

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Новосибирске спрессованный лёд и снег рухнули на девятилетнюю девочку с крыши. Школьница возвращалась домой после уроков, когда замёрзшая глыба рухнула ей на голову. Очевидцы тут же вызвали "скорую".

"В результате обследования выяснилось, что у школьницы сломаны четыре позвонка грудного отдела. Семья девочки обратилась в прокуратуру. В СК начали проверку по факту травмирования ребёнка", — передают argumenti.ru.

Управляющая компания своей вины не признала. В УК заявили, что крышу почистили ещё до оттепели и "никаких жалоб" от жильцов дома не поступало.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.