Житель Подмосковья зарезал соседа из-за шума и запаха табачного дыма

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Житель Пушкино зарезал соседа из-за шума и запаха табачного дыма.

Сестра погибшего рассказала, что жильцы дома боялись подозреваемого. По её словам, он неоднократно угрожал соседям и детям. Сестра отметила, что брат несколько раз обращался в полицию.

"Как многие сказали, мой брат погиб, спасая жизнь другим людям. Мы обязательно будем бороться за справедливое наказание", — сказала она в беседе с Телеканалом "360".

По данным следственного комитета, подозреваемый признал свою вину. Он заявил, что конфликт с погибшим произошёл из-за шума от квартиры соседа и запаха табачного дыма.

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