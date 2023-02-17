В Самарской области на территории Чапаевского механического завода из-за взрыва погиб человек. Трое пострадали, отметил источник в экстренных службах.
"Произошла детонация взрывчатого вещества", — сказал собеседник ТАСС.
По информации СМИ, в здании ничего не загорелось. При этом в МЧС пока не подтверждали данные о взрыве.
Известно, что завод создаёт, например, детонирующие шнуры, взрывные патроны, пиротехнические реле.
Ранее сообщалось о взрыве на бывшем киевском заводе. В результате происшествия погиб один человек.
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