При взрыве на оборонном заводе в Самарской области погиб один человек

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Самарской области на территории Чапаевского механического завода из-за взрыва погиб человек. Трое пострадали, отметил источник в экстренных службах.

"Произошла детонация взрывчатого вещества", — сказал собеседник ТАСС.

По информации СМИ, в здании ничего не загорелось. При этом в МЧС пока не подтверждали данные о взрыве.

Известно, что завод создаёт, например, детонирующие шнуры, взрывные патроны, пиротехнические реле.

Ранее сообщалось о взрыве на бывшем киевском заводе. В результате происшествия погиб один человек.

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