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Источник Правда.Ру

Российские военные со стрельбой попросили прощения у армян

Происшествия

Сельчане армянского Паника стали свидетелями учений российских военнослужащих. Возле населенного пункта располагается 102-я военная база.

Российские военные со стрельбой попросили прощения у армян. 389735.jpeg
Фото: кадр из видео

Около 30 солдат перегородили дорогу, колонна остановилась, и послышались характерные для выстрелов звуки. Местные жители покинули дома, испугавшись, некоторые дети упали без сознания. Так о произошедшем рассказал представителям СМИ глава местной администрации Вардан Макеян. Особенно его и сельчан возмутил факт того, что никого об учениях не предупредили.

О случившемся известили полицию. Замкомандира базы Алексей Полюхович уверил, что по факту случившегося уже начата проверка. Ее результаты сообщит пресс-служба.

Стоит отметить, что, по словам главы Ширакской области Карена Саруханяна, российские военные попросили прощения за произошедшее и сказали, что это был форс-мажор. Спикер уточнил, ранее подобного не случалось и российская сторона пообещала не повторять подобных ситуаций.

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Темы учения форс-мажор учения военных российские военные
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