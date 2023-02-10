В Новосибирске школьник спасал пострадавших при взрыве газа людей

Во время взрыва газа в многоэтажке Новосибирска мимо шёл в школу ученик десятого класса. Он также пострадал, но остался, чтобы помочь другим жильцам, пишет издание Сиб.фм.

По словам директора учебного заведения, школьника накрыло взрывной волной, однако он не испугался и остался помогать пострадавшим. Ученик вместе с другими мужчинами вытаскивал людей из-под завалов.

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