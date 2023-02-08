Количество погибших из-за землетрясения в Турции выросло до 6234 человек

Представители Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС в Турции заявили, что в результате разрушительного землетрясения погибли 6 234 человека.

Как отметили на официальном сайте AFAD, по данным на среду, восьмое февраля, пострадали из-за происшествия 37 011 граждан.

Ранее иранский журналист Хаял Муаззин допустил, что землетрясение в Турции вызвали люди. Например, Вашингтон мог использовать тектоническое оружие, подчеркнул публицист. Политолог Владимир Шаповалов в беседе с Pravda.Ru заявил, что такую версию не стоит исключать.

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