Представители Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС в Турции заявили, что в результате разрушительного землетрясения погибли 6 234 человека.
Как отметили на официальном сайте AFAD, по данным на среду, восьмое февраля, пострадали из-за происшествия 37 011 граждан.
Ранее иранский журналист Хаял Муаззин допустил, что землетрясение в Турции вызвали люди. Например, Вашингтон мог использовать тектоническое оружие, подчеркнул публицист. Политолог Владимир Шаповалов в беседе с Pravda.Ru заявил, что такую версию не стоит исключать.
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Землетрясение может улучшить отношения Сирии и Турции.