В турецком городе Шанлыурфа в результате сильного землетрясения скончались 17 человек. Об этом сообщает канал CNN Türk, ссылаясь на местных политиков.
Как пояснил губернатор Шанлыурфы Салих Айхан, разрушения зафиксированы на главных улицах города и в районных центрах.
"Погибли 17 человек, ещё 30 получили ранения", — сказал политик.
По его словам, главная задача экстренных служб — вытащить граждан из-под завалов. Он добавил, что, согласно предварительным подсчётам, в населённом пункте разрушено 18 зданий.
Ранее эксперты Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра заявили о землетрясении магнитудой 7,7 в центральной части Турции. Специалисты отметили, что подземные толчки также ощущались в Сирии и Ливане.
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