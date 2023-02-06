CNN Türk: в турецком городе Шанлыурфа из-за землетрясения погибли 17 человек

В турецком городе Шанлыурфа в результате сильного землетрясения скончались 17 человек. Об этом сообщает канал CNN Türk, ссылаясь на местных политиков.

Как пояснил губернатор Шанлыурфы Салих Айхан, разрушения зафиксированы на главных улицах города и в районных центрах.

"Погибли 17 человек, ещё 30 получили ранения", — сказал политик.

По его словам, главная задача экстренных служб — вытащить граждан из-под завалов. Он добавил, что, согласно предварительным подсчётам, в населённом пункте разрушено 18 зданий.

Ранее эксперты Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра заявили о землетрясении магнитудой 7,7 в центральной части Турции. Специалисты отметили, что подземные толчки также ощущались в Сирии и Ливане.