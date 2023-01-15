В сети появились кадры, предположительно, последних секунд полёта самолёта в Непале

В Интернете появились кадры, по всей вероятности, последних секунд полёта разбившегося пассажирского самолёта в Непале.

Видеоролик выкладывает издание RT.

По информации, один из пассажиров из салона вёл прямую трансляцию в социальной сети. На ролике можно видеть, как после удара самолёт загорелся.

Всего на борту лайнера кроме четырёх человек экипажа находились 68 человек — все они погибли. На борту были и четыре гражданина РФ.

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