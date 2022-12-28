Медсестра в Оренбургской области стала жертвой телефонных мошенников. Злоумышленник выдал себя за работника банка.
По информации УВМД по региону, преступник сказал 25-летней девушке, что кто-то хочет оформить на неё кредит. Жертве якобы самой нужно было сделать это для сохранения средств. Медсестра отправила мошенникам 520 тысяч рублей.
"Менеджер настоящего банка сообщила об обмане, местная жительница обратилась с заявлением в полицию", — заявили представители правоохранителей, передаёт 56orb.ru.
Как отметили в издании, они завели уголовное дело. Злоумышленники могут получить до шести лет лишения свободы.
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