Суд в Вологде приговорил кочегара к трём годам тюрьмы за распространение фейков о ВС России

В Вологде кочегар получил три года лишения свободы. Причиной послужило распространение ложных данных о Вооружённых силах Российской Федерации.

Как сообщили представители судов Вологодской области, обвиняемый публиковал на своих страницах в социальных сетях фейки. Вместе с этим правоохранители заявили, что предполагаемый преступник передавал дезинформацию об армии РФ по радио.

В пресс-службе судов отметили: приговор ещё не вступил в законную силу. Его можно обжаловать, добавили правоохранители.

Ранее суд приговорил жителя Крыма к 12 годам тюрьмы. Злоумышленника уличили в государственной измене.

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