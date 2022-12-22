В Крыму местный житель получил 12 лет лишения свободы за государственную измену

Суд приговорил жителя Крыма к 12 годам тюрьмы за передачу секретных данных иностранному государству.

"Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 275 УК РФ", — отметили представители суда.

При этом один год шпион проведёт в колонии строгого режима, добавили правоохранители. Известно, что из-за секретности дела заседание прошло в закрытом режиме. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес сказал, что Киев получит контроль над Крымом до конца августа следующего года.

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