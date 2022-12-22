Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Воздушную тревогу объявили в Киеве и ряде областей Украины
Bloomberg: Байден заявил, что Запад не хочет провоцировать Третью мировую войну
Арестович сообщил о гибели своего друга под Бахмутом
Васильев: спектакль Зеленского в США — намёк на то, что конфликт не закончится в 2023 году
Bloomberg: Россия может подготовить дипломатическую ловушку для стран Запада на Украине
Косачёв: поставки вооружений Киеву ведут к дальнейшему вовлечению США в конфликт
Макрон: Европа должна добиваться автономии от США, в том числе в рамках НАТО
Братерский: поездка Зеленского в США показала растущий раскол внутри американских элит
Следственный комитет РФ: ВСУ обстреляли гостиницу с Рогозиным, предположительно, из гаубицы Caesar

В Крыму местный житель получил 12 лет лишения свободы за государственную измену

Происшествия

Суд приговорил жителя Крыма к 12 годам тюрьмы за передачу секретных данных иностранному государству.

"Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 275 УК РФ", — отметили представители суда.

При этом один год шпион проведёт в колонии строгого режима, добавили правоохранители. Известно, что из-за секретности дела заседание прошло в закрытом режиме. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес сказал, что Киев получит контроль над Крымом до конца августа следующего года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Никифорова: украинское командование ждёт русские танки в Киеве

Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.

Никифорова: украинское командование ждёт русские танки в Киеве
RusVesna: военные спецназа группировки "О" ВС РФ штурмом взяли боевиков ВСУ и захватили трёх пленных
RusVesna: военные спецназа группировки "О" ВС РФ штурмом взяли боевиков ВСУ и захватили трёх пленных
После воздушной тревоги взрывы в Кривом Роге и Очакове
Сразу после окончания воздушной тревоги в Киевской области произошел взрыв
Знак зодиака 22 декабря: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Не ходите, девочки, к президенту гулять: за ним последует импичмент Сергей Лебедев Елена Санаева: "Мы, Санаевы, народ талантливый" Анжела Якубовская
Экс-командующий войсками США Ходжес: "Киев захватит Крым до конца августа 2023 года"
Вуячич: Польша идёт ва-банк и готова потерять всё ради собственных амбиций
Офицер ЛНР "Салман": расстрелявшую пленных в Макеевке 80-ю бригаду ВСУ выдали свои за деньги
Офицер ЛНР "Салман": расстрелявшую пленных в Макеевке 80-ю бригаду ВСУ выдали свои за деньги
Последние материалы
Bloomberg: Байден заявил, что Запад не хочет провоцировать Третью мировую войну
Арестович сообщил о гибели своего друга под Бахмутом
Васильев: спектакль Зеленского в США — намёк на то, что конфликт не закончится в 2023 году
Загранпаспорта в России были введены при Петре I
Bloomberg: Россия может подготовить дипломатическую ловушку для стран Запада на Украине
Косачёв: поставки вооружений Киеву ведут к дальнейшему вовлечению США в конфликт
В Крыму местный житель получил 12 лет лишения свободы за государственную измену
Макрон: Европа должна добиваться автономии от США, в том числе в рамках НАТО
"Око за око": Путин ответит за покушение на Рогозина и Хоценко
Милачич: Запад устроил на Украине медицинский хоррор
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников