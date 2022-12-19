В Волгограде двое бизнесменов открыли студию для взрослых с онлайн трансляциями

В Волгограде следователи СКР возбудили уголовное дело по факту незаконного изготовления и оборота порнографических материалов. Авторы пикантных роликов размещали их за абонентскую плату в Сети, а также организовывали онлайн трансляции. Об этом пишет издание novostivolgograda.ru.

Отмечается, что порностудия начала работать в Волгограде в мае этого года. Незаконный бизнес организовали двое 23-летних парней из Самары и Ульяновска. Они приобрели видеооборудование, а затем арендовали квартиры.

Интерьер помещений "предприниматели" изменили под студии, а также наняли штат сотрудников. В него входили администраторы, рекрутёры, которые подбирали подходящих девушек, и сами модели.

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