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По "России-1" показали отрывки из гей-порно с актёром Херрингтоном из "Гачимучи"

Культура

В выпуске программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" показали отрывки из гей-порно с Билли Херрингтоном из GachiMuchi.

По "России-1" показали отрывки из гей-порно с актёром Херрингтоном из "Гачимучи"

В эфире программы ведущий и депутат Госдумы Евгений Попов рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский издал указ рассмотреть инициативу по замене памятника Екатерине II. На смену российской императрице может прийти порноактер Билл Херрингтон.

Уильям (Билли) Херрингтон — американский актёр, наиболее известный по съёмкам в порнофильмах 1990-х годов. Херрингтон стал одним из персонажей интернет-мема "Гачимучи" среди пользователей Интернета в странах Восточной Азии после того, как отрывок одного из его видео "Тренировка" был размещён на Nico Nico Douga, японском файлообменном сайте. После гибели Херрингтона он стал одним из главных лиц субкультуры Гачимучи. 

Петиция собрала на Украине более 25 тысяч подписей, а по закону президент Украины обязан рассматривать любую петицию, которая набрала данное количество голосов. В эфире "60 минут" наглядно продемонстрировали чем прославился Херрингтон.

"Ну а что вы так смущаетесь, надо же знать, на кого наши соседи хотят поменять императрицу Екатерину. Вот мы вам и показываем. Других кадров у этого товарища нет", — сказал ведущий.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Сергей Каргашин
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