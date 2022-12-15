В Тюмени директора ЧОПа заподозрили в неуплате налогов на сумму 67 млн рублей

В Тюмени руководителя частной охранной организации заподозрили в уклонении от налогов на сумму 67 миллионов рублей.

Как сообщили в nashgorod.ru, по информации правоохранителей, злоумышленник с 2017 по 2019 год использовал схему "дробления бизнеса". Таким образом в налоговой отчётности оказывались ложные данные.

В СМИ отметили, что в отношении предполагаемого преступника заведено уголовное дело. Силовики арестовали имущество мужчины на 105 миллионов рублей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.