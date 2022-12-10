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В Дрездене неизвестный мужчина открыл стрельбу в здании местной радиостанции

Происшествия

В Дрездене неизвестный открыл стрельбу. На данный момент полиция проводит эвакуацию жителей из центра города. Об этом проинформировал Telegram-канал "BILD на русском".

Утром вооружённый мужчина ворвался в здание местной радиостанции и открыл огонь. Сотрудникам учреждения удалось скрыться в безопасном месте.

После этого злоумышленник отправился в центр города и затаился в одной из аптек торгового центра Altmarktgalerie. На данный момент идёт эвакуация населения из ТЦ и прилегающих территорий.

Известно, что мужчина держит заложников в Altmarkt-Galerie Dresden. По пути в торговый центр он застрелил 70-летнюю женщину.

Ранее сообщалось, что в Крымске мужчина устроил стрельбу из прикрытой полотенцем винтовки.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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В Дрездене неизвестный мужчина открыл стрельбу в здании местной радиостанции
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