В Дрездене неизвестный открыл стрельбу. На данный момент полиция проводит эвакуацию жителей из центра города. Об этом проинформировал Telegram-канал "BILD на русском".
Утром вооружённый мужчина ворвался в здание местной радиостанции и открыл огонь. Сотрудникам учреждения удалось скрыться в безопасном месте.
После этого злоумышленник отправился в центр города и затаился в одной из аптек торгового центра Altmarktgalerie. На данный момент идёт эвакуация населения из ТЦ и прилегающих территорий.
Известно, что мужчина держит заложников в Altmarkt-Galerie Dresden. По пути в торговый центр он застрелил 70-летнюю женщину.
Ранее сообщалось, что в Крымске мужчина устроил стрельбу из прикрытой полотенцем винтовки.
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