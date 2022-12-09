Суд в Губахе Пермского края сообщил о наказании для местных жителей, обманувших незаконно продающую алкогольные напитки женщину.
По информации properm.ru, один мошенник приобрёл у злоумышленницы товар, в то время как другой обвиняемый выдал себя за правоохранителя. Он продемонстрировал россиянке удостоверение парашютиста и попросил взятку. Из-за этого женщина отдала преступнику восемь тысяч рублей.
Суд приговорил якобы силовика к трём годам лишения свободы. Ещё один мошенник получил наказание в виде обязательных работ.
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