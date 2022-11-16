В Тюмени женщина получила два года лишения свободы за сбыт поддельного алкоголя

Суд приговорил 38-летнюю жительницу Тюмени к двум годам тюрьмы. Причиной послужил сбыт контрафактного алкоголя. Из-за него, по информации правоохранителей, погибли четыре человека.

Как заявили следователи, в состав напитка входил метанол. При этом обвиняемая работала кассиром в продуктовом магазине, сообщили в nashgorod.ru. По данным СМИ, женщина продала два ящика алкоголя.