Суд приговорил 38-летнюю жительницу Тюмени к двум годам тюрьмы. Причиной послужил сбыт контрафактного алкоголя. Из-за него, по информации правоохранителей, погибли четыре человека.
Как заявили следователи, в состав напитка входил метанол. При этом обвиняемая работала кассиром в продуктовом магазине, сообщили в nashgorod.ru. По данным СМИ, женщина продала два ящика алкоголя.
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